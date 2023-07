Pierie kiest na nul wedstrijden in hoofdmacht Ajax nu definitief voor Excelsior

Het avontuur van Kik Pierie bij Ajax is definitief voorbij. De verdediger verkast naar Excelsior, dat hem het afgelopen half jaar al huurde van de Amsterdammers.

Pierie sloot zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen kort aan bij Ajax, maar wist al direct dat hij langer bij Excelsior wilde spelen. "De laatste weken waren natuurlijk een beetje onrustig", vertelt hij op de site van zijn nieuwe club. "Ik wilde heel graag terug, maar moest geduld hebben."

In de Rotterdamse wijk Kralingen tekent de 22-jarige Pierie ditmaal niet een huurcontract, maar een contract voor twee seizoenen. In zijn eerste maanden kwam hij tot zeven competitieduels voor Excelsior, dat zich verzekerde van nog een jaar in de Eredivisie.

Het is onbekend hoeveel Excelsior betaalt voor Pierie, die bij Ajax nog een contract had tot de zomer van 2024. De recordkampioen pikte Pierie in 2019 als groot talent voor zo'n 4 miljoen euro op bij sc Heerenveen, maar de verdediger kon de verwachtingen mede door blessures nooit waarmaken.