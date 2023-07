Oudste profvoetballer ooit Miura (56) gaat nog een jaar door

Kazuyoshi Miura is enkele maanden geleden 56 jaar geworden, maar de Japanse aanvaller is nog niet van plan om met voetbalpensioen te gaan. Miura blijft nog een jaar bij Oliveirense, dat op het tweede niveau in Portugal uitkomt.

Miura speelde het afgelopen half jaar al bij Oliveirense, dat hem nu nog een jaar huurt van het Japanse Yokohama. In zijn eerste maanden in dienst van Oliveirense kwam hij tot slechts drie invalbeurten, maar dat weerhield de club er niet van de samenwerking te verlengen.

Door de nieuwe huurovereenkomst wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de opmerkelijke carrière van Miura. De 91-voudig international van Japan begon zijn carrière in 1986 bij Santos in het Braziliaanse São Paulo.

Naast zijn avonturen in zijn thuisland Japan, Brazilië en Portugal speelde Miura in zijn carrière ook in Italië, Kroatië en Australië. Oliveirense is zijn vijftiende club. Sinds 2005 staat Miura onder contract bij Yokohama, waarmee hij jarenlang op het tweede niveau speelde.

Miura werd in 1998 te oud bevonden

Miura is een van de bekendste voetballers van Japan en maakte 31 jaar geleden zijn debuut in het Japanse elftal. Hij kwam tot 91 interlands en 56 doelpunten. Zijn laatste interland was in 2000.

Opvallend is dat toenmalig bondscoach Takeshi Okada de destijds 31-jarige Miura passeerde voor het WK van 1998 omdat hij hem te oud vond. Miura maakte in de kwalificatiereeks in de aanloop naar dat eindtoernooi nog twaalf goals.

Sindsdien bewijst Miura keer op keer dat hij nog niet te oud is. Hij nam in 2017 het record van de oudste prof in de voetbalgeschiedenis over van Stanley Matthews. De voormalige Engels international was net vijftig jaar oud toen hij in 1965 zijn laatste wedstrijd voor Stoke City speelde.

