FC Twente vindt nieuwe directeur: Scholten (35) volgt zelfde traject als Bruggink

Dominique Scholten wordt de nieuwe algemeen directeur van FC Twente. De 35-jarige oud-voetballer treedt per 1 november in dienst bij de tukkers. Hij wordt ingewerkt door de afzwaaiende directeur Paul van der Kraan, die volgend jaar februari vertrekt.

Scholten was al sinds april 2020 betrokken bij de gezamenlijke academie van FC Twente en Heracles. "We zien in Dominique iemand met een grote drive. We zijn verheugd om hem, met een overdrachtsperiode, aan onze club te binden", zegt Dennis Schipper, voorzitter van de raad van commissarissen.

FC Twente kiest voor een vergelijkbaar traject als Arnold Bruggink en Jan Streuer hebben doorlopen. Bruggink werd in maart aangesteld als technisch directeur, maar wordt tot 1 september bijgestaan door zijn ervaren voorganger Streuer.

Scholten speelde in de jeugdopleiding van NEC en maakte in 2007 zijn debuut in de hoofdmacht van de Nijmeegse club. Daarna kwam hij uit voor onder meer TOP Oss, Achilles'29 en SV Spakenburg.

FC Twente werd afgelopen seizoen onder Ron Jans vijfde in de Eredivisie. De trainer besloot na drie jaar te stoppen bij de tukkers. De Eredivisionist moet onder de nieuwe trainer Joseph Oosting drie voorrondes overleven om de groepsfase van de Conference League te bereiken.