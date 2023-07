Ophef rond Zambia kort voor WK: bondscoach verdacht van seksueel wangedrag

In aanloop naar het WK is opnieuw ophef ontstaan rond de voetbalsters van Zambia. Bondscoach Bruce Mwape wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zijn eigen speelsters.

Een van de Zambiaanse speelsters, die anoniem wil blijven, zegt tegen The Guardian dat ze seks moesten hebben met de bondscoach om hun plaats in de Zambiaanse selectie te behouden.

"Als hij met je wilde slapen, moest je instemmen. Het was 'normaal' dat de coach seks had met de speelsters", zegt de speelster. Daarnaast vertelt een bron dicht bij de selectie dat de speelsters bedreigd worden zodat ze niets over de zaak zouden vertellen.

"De bond knijpt een oogje dicht omdat de vrouwen goede resultaten hebben geboekt. Het is zijn manier om succes en een goed imago te tonen aan het publiek en de autoriteiten. Maar achter de schermen is het heel lelijk", laat de bron weten.

De 63-jarige Mwape is ook officieel beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens The Guardian is de zaak in september 2022 al doorverwezen naar de Zambiaanse politie en de FIFA. De wereldvoetbalbond wil niet kwijt of er een onderzoek loopt. Ook Kaluba Kangwa, de bondscoach van Zambia onder 17, wordt beschuldigd.

De Zambiaanse aanvoerder Barbra Banda zakte onlangs voor een gendertest. Foto: Getty Images

Bondscoach ontkent beschuldigingen

Zelf ontkent Mwape de beschuldigingen. "Het gaat nog steeds om dezelfde beschuldigingen als ongeveer een jaar geleden. Voor zover ik weet zijn het valse beschuldigingen", zegt hij tegen het Nieuw-Zeelandse Checkpoint.

Andrew Kamanga, de voorzitter van de Zambiaanse voetbalbond FAZ, sprak onlangs over "een oud verhaal", maar hij liet tegelijkertijd weten dat de bond de beschuldigingen serieus neemt. De FAZ is in september 2022 ook een eigen onderzoek begonnen.

Eerder was er bij Zambia ophef rond aanvoerder Barbra Banda, die niet slaagde voor een gendertest. Vorig jaar moest het Afrikaanse land de 23-jarige aanvaller nog missen op de Afrika Cup vanwege zeer hoge testosteronwaarden in haar bloed.

Banda mag wel meedoen aan het WK, omdat de FIFA de deelnemende landen zelf onderzoeken laat uitvoeren om te bewijzen dat hun speelsters wel degelijk vrouwen zijn. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio kwam ze ook in actie en maakte ze een hattrick in de wedstrijd tegen Nederland, die Zambia desondanks met 10-3 verloor.