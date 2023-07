VAR bij meer duels in Champions League, Europa League en Conference League

De UEFA gaat de VAR inzetten bij alle voorrondes van de Champions League. Ook in de Europa League en de Conference League wordt de videoscheidsrechter eerder ingezet dan voorheen.

Vorig seizoen was de VAR in de Champions League pas aanwezig vanaf de derde voorronde. Het betekent dat de videoarbiter in het miljoenenbal in 63 wedstrijden méér wordt ingezet dan vorig seizoen.

In de Europa League en de Conference League werd de VAR tot dusver pas vanaf het hoofdtoernooi ingezet. In de Europa League geldt dat nu vanaf de derde voorronde. In de Conference League is de videoarbiter vanaf de play-offs present.

De UEFA wil de VAR in het seizoen erop in de Europa League vanaf het begin inzetten en ook bij de Conference League eerder invoeren. Maar volgens de bond moet nog worden bekeken of dit vanwege het grote aantal wedstrijden haalbaar is.

De VAR deed in het seizoen 2018/2019 - het successeizoen van Ajax - zijn intrede in de Champions League. Sindsdien zijn internationaal 1.648 wedstrijden gespeeld waarbij de videoarbiter aanwezig was.

FC Twente is komend seizoen de eerste van vijf Nederlandse clubs die Europees in actie komt. De landskampioen van 2010 speelt op 27 juli thuis tegen Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League. Een week later is de return in Zweden.