PSG-keeper Rico laat van zich horen na ongeluk met paard: 'Gaat elke dag beter'

Keeper Sergio Rico van Paris Saint-Germain heeft zondag voor het eerst iets van zich laten horen sinds het ongeluk met een paard eind mei. De Spanjaard lag daardoor een aantal weken in coma en mocht woensdag de intensive care verlaten.

Rico belandde eind mei door het ongeluk met ernstig hersenletsel op de intensive care. De doelman zou van het dier een trap in zijn nek hebben gekregen toen hij op de grond lag. Hij werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden.

Een kleine maand geleden liet zijn vrouw weten dat hij uit zijn coma was ontwaakt en dat hij mensen herkende en met hen kon communiceren. "Hij gaat met kleine, maar belangrijke stappen vooruit", zei ze toen in Spaanse media.

Rico verruilde Sevilla in september 2019 op huurbasis voor Paris Saint-Germain, dat hem een jaar later definitief vastlegde. Hij is in Parijs reservekeeper achter Gianluigi Donnarumma.