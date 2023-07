PSG trekt zich niets aan van boze fans en rondt gevoelige transfer Hernández af

Paris Saint-Germain heeft zondag de komst van Lucas Hernández afgerond. De verdediger komt over van Bayern München. Over de overstap van Hernández was in Parijs veel te doen, omdat de fans zich afzetten tegen zijn komst.

De komst van Hernández ligt gevoelig vanwege zijn geboorteplaats. De Frans international komt uit Marseille en dat valt niet in goede aarde bij de achterban. Vooral supportersgroepering Collectif Ultras Paris was tegen zijn komst.

"Jullie zijn hier niet welkom. Dat gaan we jullie laten merken", schreef Collectif Ultras Paris-voorzitter Romain Mabille eerder op sociale media. Hij richtte zich daarbij naast Lucas ook op zijn broer Theo. Ook hij wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar PSG.

Volg het laatste transfernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze transferperiode Blijf met meldingen op de hoogte

Theo staat voorlopig nog onder contract bij AC Milan, maar de overstap van Lucas in nu wel een feit. Hij komt voor zo'n 50 miljoen euro over van Bayern, dat een flink verlies op de 27-jarige mandekker accepteert. Hernández verruilde Atlético Madrid in 2019 voor zo'n 80 miljoen euro voor Bayern.

Hernández speelde het afgelopen seizoen door blessureleed slechts elf wedstrijden voor Bayern. De Fransman kwam de gehele tweede seizoenshelft niet in actie vanwege een kruisbandblessure. In totaal kwam Hernández in vier seizoenen tijd tot 107 duels voor Bayern.

Voor PSG is Hernández de vijfde aanwinst voor het nieuwe seizoen. Eerder trok de club miljoenen uit voor Manuel Ugarte (Sporting CP) en Kang-in Lee (Real Mallorca). Marco Asensio (Real Madrid) en Milan Skriniar (Internazionale) kwamen transfervrij naar de Franse hoofdstad.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.