Dynamo Kyiv over oefenstage Fenerbahçe in Rusland: 'Jullie helpen moordenaars'

Dynamo Kyiv heeft hard uitgehaald naar Fenerbahçe. De Turkse topclub organiseert een trainingskamp in Rusland en speelt zondag een oefenduel met FC Zenit. De Oekraïense topclub vindt dat Fenerbahçe zo bijdraagt aan het rechtvaardigen van het Russisch geweld tegen Oekraïne.

"Fenerbahçe, jullie hebben geen eer en geweten! Schaam jullie!", schrijft Dynamo in een keiharde verklaring op de clubsite .

Ook haalt de club uit naar het grootste Russische gasbedrijf Gazprom, dat sinds 2005 de eigenaar is van FC Zenit. Sinds de overname is Zenit de rijkste club van Rusland. President Vladimir Poetin is groot fan van de club. "Voor het bloedgeld van Gazprom zet Fenerbahçe zijn eer en geweten opzij", stelt Dynamo.