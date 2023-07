Giménez, Álvarez en Sánchez met Mexico naar halve finale van Gold Cup

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mexico heeft zaterdagavond de halve finale van de Gold Cup bereikt. De verliezend finalist van vorig jaar won in de kwartfinale met 2-0 van Costa Rica.

Mexico had het lange tijd lastig met Costa Rica en maakte na rust het verschil. Orbelín Pineda opende de score met een rake strafschop en in de slotfase gooide Érick Sánchez de wedstrijd in het slot.