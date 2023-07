PSV legt Lang voor vijf jaar vast: 'Het waren spannende weken'

PSV heeft zaterdag de transfer van Noa Lang afgerond. De 24-jarige aanvaller, die overkomt van Club Brugge, heeft een vijfjarig contract getekend bij de Eindhovenaren.

"Het waren spannende weken, maar ik ben heel blij dat alles nu rond is. Ik ben hongerig naar prijzen en wil daarin heel belangrijk zijn voor het team", vertelt Lang op de clubsite van PSV.

Volgens verschillende media betaalt PSV een bedrag tussen de 11 en 12 miljoen euro voor de 24-jarige Lang, die nog tot medio 2025 onder contract stond bij Club Brugge.

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart is uiteraard verheugd over de komst van de dribbelaar. "Noa is een speler die past binnen onze speelstijl en onze filosofie. Zijn creativiteit, dribbelvaardigheden en doelgerichtheid maken hem een waardevolle toevoeging aan de bestaande selectie. Dat we hem zo vroeg in de voorbereiding kunnen vastleggen, maakt de transfer nog beter."

Lang gaat spelen met het shirt met rugnummer 7, het oude nummer van Xavi Simons, die het nummer 10 krijgt toebedeeld.

Na Ricardo Pepi is Lang de tweede zomeraanwinst van PSV, dat zaterdag met een 1-2-nederlaag tegen het Belgische Sint-Truiden begon aan de voorbereiding. Bij de Eindhovenaren staat sinds deze zomer Peter Bosz voor de spelersgroep.

Noa Lang maakte 38 treffers in 125 officiële duels voor Club Brugge. Foto: Pro Shots

Lang kwam eerder uit voor Feyenoord en Ajax

Lang speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op veertienjarige leeftijd de overstap naar Ajax. In 2018 debuteerde hij in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, die hem tussentijds verhuurde aan FC Twente.

In 2020 maakte Lang een transfer naar Club Brugge, waarmee hij twee keer kampioen van België werd. In 2021 werd hij uitgeroepen tot het grootste talent van de Jupiler Pro League. Datzelfde jaar debuteerde de aanvaller in Oranje en inmiddels heeft hij acht interlands en twee doelpunten achter zijn naam staan.