Jong Engeland wint na memorabele ontknoping na 39 jaar weer EK onder 21

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Jong Engeland heeft zaterdag voor het eerst sinds 1984 het EK onder 21 gewonnen. De ploeg van trainer Lee Carsley won met 1-0 van Jong Spanje in het Georgische Batumi. Jong Spanje miste in de blessuretijd een strafschop.

Aan het einde van een eerste helft zonder veel hoogtepunten kwam Jong Engeland op voorsprong. Een vrije trap van Cole Palmer belandde via Curtis Jones achter de Spaanse doelman Arnau Tenas.

Daarna sloeg de vlam in de pan: enkele stafleden van Jong Spanje vonden de vrije trap van Jong Engeland onterecht en maakten dat in woord en gebaar duidelijk. Ze kregen het aan de stok met onder anderen Jong Engeland-assistent Ashley Cole, die net als een lid van de Spaanse staf een rode kaart kreeg.

In de tweede helft drong Jong Spanje aan, maar het stabiele Jong Engeland gaf nauwelijks een kans weg. De Zuid-Europeanen dachten even op 1-1 te komen, maar door de treffer van Abel Ruiz ging een streep wegens buitenspel.

Diep in de blessuretijd kreeg Spanje alsnog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar doelman James Trafford keerde een penalty van Ruiz. Ook kansrijke rebounds gingen er niet in. Daardoor kroonde Jong Engeland zich zonder ook maar één treffer te incasseren tot kampioen. De vorige editie, in 2021, werd gewonnen door Jong Duitsland.