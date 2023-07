Amerikaanse vedette en wereldkampioen Rapinoe (38) kondigt afscheid aan

Megan Rapinoe zet na dit seizoen een punt achter haar loopbaan. De 38-jarige vedette van de Amerikaanse nationale ploeg kondigt dit zaterdag aan op sociale media.

Rapinoe was in 2015 en 2019 een van de boegbeelden van de Amerikaanse speelsters die zich tot wereldkampioen kroonde. Ze maakt ook deel uit van de selectie die later deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland een gooi naar de wereldtitel gaat doen.