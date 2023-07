PSV verliest van Sint-Truiden bij debuut Bosz, AZ speelt gelijk tegen Shakhtar

PSV heeft de eerste wedstrijd onder leiding van Peter Bosz met 1-2 verloren. Het duel met Sint-Truiden werd afgewerkt achter gesloten deuren. AZ speelde in een doelpuntrijke ontmoeting met 3-3-gelijk tegen Shakhtar Donetsk.

Bosz had voor zijn eerste duel liefst negentien spelers uit de jeugdacademie in zijn selectie opgenomen. Luuk de Jong ontbrak tegen Sint-Truiden, Jason van Duiven begon in de punt van de aanval. Olivier Boscagli was de aanvoerder.

Onder toeziend oog van aanwinst Ricardo Pepi kwam PSV in de eerste helft op achterstand. Joël Drommel keerde in eerste instantie nog de penalty, maar had geen antwoord op de rebound van Eric Bocat.

De tweede helft begon PSV met een meer ervaren elftal. Anwar El Ghazi scoorde met een hard en hoog tegendraads schot in de linkerbovenhoek. Uiteindelijk gingen Bosz en de Eindhovenaren in de slotfase alsnog onderuit: Sint-Truiden sloeg via Adam Nhali toe in de laatste minuut.

Bosz heeft nog vier oefenduels om PSV klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Op 4 augustus wordt officieel afgetrapt met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dan is landskampioen Feyenoord de tegenstander.

AZ geeft drie keer voorsprong weg

AZ heeft in een doelpuntrijke ontmoeting met Shakhtar Donetsk met 3-3 gelijkgespeeld. De Alkmaarders kwamen tot drie keer toe op voorsprong, maar gaven die net zo vaak weg.

Na negen minuten brak Dani de Wit de ban op het sportpark van VV Dirkshoorn. De aanvallende middenvelder maakte de eerste AZ-treffer van de voorbereiding met de buitenkant van zijn voet.

Nog voor rust kwam de landskampioen van Oekraïne langszij. Na de onderbreking stuurde AZ-trainer Pascal Jansen een geheel nieuw elftal in het veld. Debutanten Ruben van Bommel en Denso Kasius maakten onder meer hun opwachting.

Uit een corner van Kenzo Goudmijn kopte Yusuf Barasi kort na het begin van de tweede helft raak. Shakthar, dat met Patrick van Leeuwen een Nederlandse trainer heeft, kwam razendsnel langszij. Van Bommel luisterde zijn officieuze debuut opluisterde met een treffer. Het slotakkoord was aan Kevin Kelsy, die de eindstand op 3-3 bepaalde.

