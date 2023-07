Clubicoon De Gea en United na twaalf jaar uit elkaar, weg lijkt vrij voor Onana

David de Gea gaat Manchester United na twaalf jaar transfervrij verlaten. De 32-jarige doelman laat zaterdag op sociale media weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

"Ik wil via deze weg mijn dankbaarheid en waardering uitspreken voor de liefde die ik in de laatste twaalf jaar heb ontvangen", schrijft De Gea, die in 2011 overkwam van Atlético Madrid. "We hebben veel bewerkstelligd sinds Sir Alex Ferguson mij naar de club heeft gehaald."

De Gea won verschillende prijzen met United, waaronder de Engelse landstitel (2013), de FA Cup (2016) en de Europa League (2017). De 45-voudig Spaans international speelde in totaal 545 wedstrijden voor 'The Red Devils' waarin hij 190 keer de nul hield; in beide gevallen een record voor een doelman.

De Gea schrijft dat hij het shirt van United altijd met trots heeft gedragen. "Het was een eer om de grootste club ter wereld te mogen vertegenwoordigen. Ik had nooit verwacht dat we gezamenlijk zo veel zouden bereiken."

"Het is nu tijd om een nieuw avontuur aan te gaan. Om mezelf weer uit te dagen in een nieuwe omgeving. Manchester zit voor altijd in mijn hart. Ik zal Manchester voor altijd bij me dragen." Het is nog niet bekend waar De Gea zijn loopbaan vervolgt.

Ten Hag zou mikken op Onana

Coach Erik ten Hag roemt de verdiensten van De Gea voor United. "Je hebt kwaliteit en karakter nodig om een wedstrijd te spelen voor United. Als je dat dan 545 keer in twaalf jaar doet, is dat een bijzondere prestatie. Zeker voor een keeper die elke wedstrijd in de schijnwerpers staat."

Ten Hag zou in André Onana een geschikte opvolger zien. De Premier League-club zou al weken bezig zijn met de komst van de oud-Ajacied. Internazionale schijnt 60 miljoen euro te verlangen voor de 27-jarige doelman, terwijl United vooralsnog 50 miljoen euro zou hebben geboden.

Onana is naar verluidt al persoonlijk akkoord met United. Ten Hag zou de international van Kameroen graag meenemen naar de oefentrip van United in de Verenigde Staten. De grootmacht stapt op 19 juli in het vliegtuig voor de oefencampagne.

United begint op 14 augustus met het nieuwe Premier League-seizoen. Dan speelt de ploeg van Ten Hag een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Erik ten Hag en André Onana werkten eerder jarenlang samen bij Ajax. Foto: Getty Images