Clubicoon De Gea en Manchester United na twaalf jaar uit elkaar

David de Gea gaat Manchester United na twaalf jaar transfervrij verlaten. De 32-jarige doelman laat zaterdag op sociale media weten dat hij de Engelse grootmacht erg dankbaar is voor alle mooie momenten.

"Ik wil via deze weg mijn dankbaarheid en waardering uitspreken voor de liefde die ik in de laatste twaalf jaar heb ontvangen", schrijft De Gea. "We hebben veel bewerkstelligd sinds Sir Alex Ferguson mij bij de club haalde."

De Gea schrijft dat hij het shirt van United altijd met trots heeft gedragen. "Het was een eer om de grootste club ter wereld te mogen vertegenwoordigen. Ik had nooit verwacht dat we zoveel zouden bereiken met elkaar."

"Het is nu tijd om een nieuw avontuur aan te gaan. Om mezelf weer uit te dagen in een nieuwe omgeving. Manchester zit voor altijd in mijn hart. Ik zal Manchester voor altijd bij me dragen."

