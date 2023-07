Feyenoord troeft PSV en AZ af en neemt verdediger Beelen over van PEC Zwolle

Delen via E-mail

Feyenoord staat op het punt zich te versterken met Thomas Beelen. De 22-jarige verdediger komt over van PEC Zwolle als de laatste details zijn afgerond, meldt de promovendus.

Het zorgde ervoor dat Beelen veel belangstelling genoot vanuit de top van de Eredivisie. Zijn contract bij PEC Zwolle liep in 2025 af.

Laatbloeier Beelen beleefde pas op 23 april 2022 zijn officiële debuut bij PEC Zwolle, in de met 0-2 gewonnen Eredivisie-wedstrijd bij RKC Waalwijk. In totaal speelde de verdediger drie duels in het seizoen 2021/2022, waarin 'De Blauwvingers' degradeerden uit de Eredivisie.