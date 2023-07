Ajax speelt bij debuut Steijn gelijk tegen Den Bosch, Feyenoord verslaat PEC

Ajax heeft de eerste oefenwedstrijd onder de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn met 2-2-gelijkgespeeld tegen FC Den Bosch. De Amsterdammers kwamen terug van een 0-2 achterstand tegen de Brabanders. Landskampioen Feyenoord won bij de start van de oefencampagne met 3-1 van PEC Zwolle.

De Ajax-spelers betraden het veld op sportcomplex De Toekomst in speciale shirts met daarop de naam van Edwin van der Sar. De onlangs vertrokken directeur van de Amsterdammers werd vrijdag getroffen door een hersenbloeding. Hij ligt nog steeds op de intensive care.

Steijn had in zijn eerste wedstrijd direct een basisplaats voor debutant Branco van den Boomen ingeruimd. Ajax kwam al vroeg in het duel op achterstand. De 39-jarige Pasveer treuzelde met de bal aan de voet en schoot op onverklaarbare wijze tegen Jaron Vicario aan. De bal belandde via het been van de Den Bosch-debutant in het doel: 0-1. Beide ploegen kregen de nodige kansen, maar de treffer van Vicario bleek de enige voor rust.

In de tweede helft koos Steijn voor een elftal talenten. Halverwege het tweede bedrijf werd de opgave lastiger. Yannick Keijser verdubbelde in de 72e minuut de marge. De spits kopte uit een corner volledig ongedekt binnen. Niet veel later tekende David Kalokoh voor het eerste officieuze doelpunt onder Steijn.

De achttienjarige aanvaller scoorde uit de rebound met een halve omhaal. In de 78ste minuut lag de gelijkmaker in het net en weer was Kalokoh de doelpuntenmaker. Rida Chahid stuurde de in Sierra Leone geboren linksbuiten weg. Oog in oog met de doelman bleef hij koelbloedig: 2-2.

Verder dan de gelijkmaker kwam Ajax niet, waardoor de eerste oefenwedstrijd onder Steijn in een gelijkspel eindigde tegen de Keuken Kampioen Divisie-ploeg. Op 18 juli spelen de Amsterdammers het volgende oefenduel. Dan is Shakhtar Donetsk, dat onder leiding staat van de Nederlandse trainer Patrick van Leeuwen, de tegenstander.

1:35 Afspelen knop Ajax-spelers komen veld op in speciaal shirt voor Van der Sar

Feyenoord begint seizoen met overwinning

Bij Feyenoord was er in het snikhete Barendrecht een basisplaats weggelegd voor debutant Thomas van den Belt, die uitgerekend werd overgenomen van PEC Zwolle. De 22-jarige Zwollenaar draaide al aardig mee op het middenveld van de kampioen, die na een klein half uur op voorsprong kwam via Danilo. De Braziliaan controleerde de bal en verschalkte vervolgens PEC-nieuweling en ex-Feyenoorder Kenneth Vermeer.

De PEC-sluitpost blunderde opzichtig bij de 2-0 van Ezequiel Bullaude. Bij een poging een corner te voorkomen, liet Vermeer de bal glippen, waarna het voor de Argentijn op aangeven van Igor Paixão een koud kunstje was de score te verdubbelen.

Trainer Arne Slot voerde halverwege liefst elf wijzigingen door, waardoor Feyenoord na de hervatting met een veredeld beloftenelftal aantrad. De jongelingen slaagden erin de overwinning over de streep te trekken, al werd het nog wel spannend nadat Apostolos Vellios de aansluitingstreffer had verzorgd namens de promovendus. Dankzij een strafschop van Yankuba Minteh vergrootte Feyenoord de marge weer naar twee.

Feyenoord vervolgt de voorbereiding woensdag tegen de Belgische topclub Club Brugge. De kampioen zet het seizoen op 4 augustus officieel in gang, wanneer KNVB-bekerwinnaar PSV de opponent is in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.