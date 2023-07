Van der Sar blijft op intensive care, situatie stabiel maar zorgwekkend

Edwin van der Sar blijft de komende tijd op de intensive care liggen. Dat meldt Ajax zaterdag. Zijn conditie is stabiel, maar zorgelijk. De 52-jarige oud-topkeeper en voormalig Ajax-directeur had vrijdag een hersenbloeding.

Ajax deelt de informatie namens Annemarie van der Sar, de vrouw van de oud-international. "De familie Van der Sar is net als Ajax dankbaar en diep onder indruk van de vele steunbetuigingen", meldt de Amsterdamse club.

Vrijdag werd Van der Sar getroffen door een bloeding rond de hersenen op een Kroatisch eiland. Met een helikopter werd de onlangs bij Ajax vertrokken oud-topkeeper naar een ziekenhuis vervoerd. Vrijdag meldde Ajax dat Van der Sar op dat moment buiten levensgevaar was.

Zes weken geleden stapte Van der Sar bij de Amsterdamse topclub op als directeur. "Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en andere dingen te gaan doen", vertelde hij bij zijn vertrek.

Ajax heeft er op zowel sportief als bestuurlijk vlak een bewogen jaar opzitten. De hoofdstedelingen werden derde in de Eredivisie, verloren de bekerfinale en werden al in februari uitgeschakeld in de Europa League.

Hoofdtrainer Alfred Schreuder werd ontslagen en de resultaten onder interim-trainer John Heitinga werden niet beter. Daarnaast vertrokken er veel personen op sleutelposities en was het onrustig binnen de Raad van Commissarissen.

Eerbetoon van Ajacieden

Zaterdagmiddag speelt Ajax een oefenduel met FC Den Bosch. De spelers droegen bij het betreden van het veld een shirt met daarop de naam van Van der Sar met het rugnummer 1 als eerbetoon aan de onlangs afgezwaaide directeur.

Bij Ajax was de 130-voudig international sinds 2013 directeur. Samen met technisch directeur Marc Overmars zette Van der Sar de club weer internationaal op de kaart. In 2017 werd de Europa League-finale bereikt, terwijl in 2019 de finale van de Champions League op een haar na werd misgelopen.

RvC-voorzitter Pier Eringa was lovend over Van der Sar, bij de aankondiging van zijn vertrek bij Ajax. "De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen."

Vrouw Van der Sar eerder getroffen door hersenbloeding

Het is voor de tweede keer dat de familie Van der Sar een dergelijk drama te verwerken krijgt. De vrouw van Van der Sar, Annemarie, werd in 2009 getroffen door een hersenbloeding.