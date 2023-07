Inter Miami pakt volgende week groots uit rond presentatie Lionel Messi

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Inter Miami houdt volgende week zondag een groot evenement rond de presentatie van Lionel Messi. Het precieze programma is nog onduidelijk, maar de Amerikaanse club maakt duidelijk dat op het nodige entertainment kan worden gerekend.

Messi kwam onlangs transfervrij over van Paris Saint-Germain, waarbij hij twee seizoenen actief was. De Argentijn kan op 21 juli tegen het Mexicaanse Cruz Azul zijn debuut maken voor Inter Miami.

Mogelijk wordt Sergio Busquets, voormalig ploeggenoot van Messi bij FC Barcelona, op dezelfde dag gepresenteerd door Inter Miami. De Argentijn Gerardo 'Tata' Martino, die ook eerder actief was bij de Catalanen, is aangesteld als trainer.

Inter Miami was de afgelopen weken ook bezig Jordi Alba transfervrij te strikken, maar het is afwachten of de voormalige linksback van FC Barcelona zich nog aansluit bij de club van mede-eigenaar David Beckham.