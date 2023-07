Oud-Feyenoorder Tonny Vilhena vervolgt tocht door Europa bij Panathinaikos

Tonny Vilhena vervolgt zijn loopbaan bij Panathinaikos. De Griekse club heeft vrijdag de komst van de middenvelder aangekondigd.

Panathinaikos neemt de 28-jarige Vilhena over van Espanyol. Het afgelopen seizoen kwam de middenvelder op huurbasis uit voor Salernitana. Vilhena was een vaste waarde bij de nummer vijftien van de Serie A. Zijn contract bij Panathinaikos loopt tot medio 2027.

Vilhena is een jeugdproduct van Feyenoord, waar hij sinds zijn achtste voetbalde. De Maassluizer brak in 2012 als veelbelovend talent door in het eerste elftal van de Rotterdammers.

In 2016 maakte Vilhena onder bondscoach Danny Blind zijn debuut bij het Nederlands elftal. Hij heeft inmiddels vijftien interlands achter zijn naam staan, maar werd sinds 2019 niet meer opgeroepen.

In dat jaar verruilde Vilhena jeugdliefde Feyenoord voor FC Krasnodar, waar hij drie seizoenen speelde. Daarna verkaste hij naar Espanyol. Via Salernitana is hij nu dus in Griekenland beland. Bij Panathinaikos treft hij landgenoot Bart Schenkeveld, die ook zijn loopbaan bij Feyenoord begon.