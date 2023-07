Voormalig Ajax-fenomeen Kasper Dolberg tekent bij Anderlecht na matig seizoen

Delen via E-mail

Oud-Ajacied Kasper Dolberg heeft een heenkomen in België gevonden. De Deense spits verruilt OGC Nice voor Anderlecht. Met de transfer is naar verluidt zo'n 5 miljoen euro gemoeid.

Dolberg tekent tot 2027 bij Anderlecht, waar hij in Brian Riemer een landgenoot als coach treft. "Het was geen moeilijke keuze om naar zo'n grote club te gaan", zegt de 25-jarige spits. "Ik ken Anderlecht al zo lang als ik voetbal volg en ik denk dat ik uitstekend in de speelstijl pas."