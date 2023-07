Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar op intensive care na hersenbloeding

Edwin van der Sar heeft vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië een hersenbloeding gehad. De 52-jarige oud-topkeeper en voormalig Ajax-directeur is opgenomen op de intensive care. Ajax meldt dat zijn toestand stabiel is.

Van der Sar was tot zes weken geleden algemeen directeur van Ajax, maar nam plotseling afscheid. "Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en andere dingen te gaan doen", zei hij bij zijn vertrek. Van der Sar had een roerig seizoen met Ajax achter de rug, waarbij ook zijn functioneren werd bekritiseerd.

Ajax bevestigde vrijdag het nieuw van De Telegraaf. "Edwin van der Sar heeft een hersenbloeding gehad", meldt de club. "Hij ligt momenteel op de intensive care en verkeert in stabiele toestand. Zodra er meer informatie is, geven we een update. Iedereen bij Ajax wenst Edwin een spoedig herstel. We denken aan je."

Opvallend genoeg is de vrouw van Van der Sar ook al eens door een hersenbloeding getroffen. Annemarie van Kesteren werd in 2009 in het ziekenhuis opgenomen, waarna haar herstel lang in beslag nam. "Ze maakt het nu goed en is helemaal op de weg terug", zei Van der Sar in 2017.

Van der Sar is een van de succesvolste doelmannen uit de Nederlandse voetbalhistorie. Hij won in 1995 met Ajax de Champions League, waarna zijn tocht langs buitenlandse clubs hem bij onder meer Juventus en Manchester United bracht. De Voorhouter speelde 130 interlands voor Oranje.