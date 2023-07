Blind heeft derde buitenlandse avontuur te pakken en tekent bij Girona

Daley Blind vervolgt zijn loopbaan bij de Spaanse middenmoter Girona CF. De 33-jarige Amsterdammer was transfervrij na zijn vertrek bij Bayern München.

In totaal droeg Blind vijf keer het shirt van 'Der Rekordmeister', verspreid over 157 minuten. Al in een eerder stadium werd duidelijk dat een langer verblijf in München of een terugkeer naar Ajax niet tot de mogelijkheden behoorde.