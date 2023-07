Pepi tekent vijfjarig contract bij PSV: 'Willen op elke plek dubbel bezet zijn'

PSV heeft vrijdag de komst van Ricardo Pepi afgerond. De twintigjarige aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Groningen speelde, komt over van FC Augsburg en tekent een vijfjarig contract in Eindhoven.

"Ricardo heeft de eigenschappen die wij zoeken in een aanvaller, de eigenschappen van een PSV'er", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart.

"Hij heeft op meerdere plekken bewezen een doelpuntenmaker te zijn en daar werkt hij superhard voor. Het zegt genoeg dat hij bij FC Groningen zo'n groot deel van de goals voor zijn rekening nam."

Met Pepi, vorig seizoen goed voor twaalf Eredivisie-goals, haalt PSV een concurrent voor Luuk de Jong in huis. "Met Luuk hebben we de beste kopper van Nederland, maar gezien de hoeveelheid wedstrijden die je speelt, wil je op elke positie dubbel bezet zijn. Ricardo is nog erg jong dus is hij ook een transfer voor de toekomst", aldus Stewart.

Hoewel PSV geen transferbedrag bekend heeft gemaakt, is met de overstap van Pepi naar verluidt 10 miljoen euro gemoeid. In 2022 trok Augsburg nog zo'n 16 miljoen euro uit om Pepi van FC Dallas over te nemen.

Ricardo Pepi is de eerste zomeraanwinst van PSV. Foto: Pro Shots

PSV heeft ook Noa Lang bijna binnen

Pepi is blij dat de transfer naar PSV is afgerond. "Ik geloof dat dit de juiste stap is voor mijn carrière", zegt de twintigvoudig Amerikaans international.

"PSV is een club met grote ambities en ik deel dezelfde wens om prijzen te winnen. Ik ben een hardwerkende speler, die bereid is vuile meters te maken. Het liefst heb ik de bal dicht bij de goal, want dan kan ik doelpunten maken."