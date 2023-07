Bakker verruilt Bayer Leverkusen voor Nederlands getint Atalanta

Mitchel Bakker vervolgt zijn carrière bij Atalanta. De 23-jarige linksback vertrekt na twee jaar bij Bayer Leverkusen voor zo'n 10 miljoen euro naar de Italiaanse Serie A.

Bakker wordt bij Atalanta Bergamo ploeggenoot van Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer. Beide clubs maken niet bekend voor hoeveel jaar de verdediger getekend heeft. Volgens Italiaanse media heeft Bakker tot de zomer van 2027 getekend.

De linksback is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, waarvoor hij in 2018 in de hoofdmacht debuteerde. Een definitieve doorbraak in Amsterdam zat er niet in, waarna Bakker in 2019 een verrassende transfer maakte naar Paris Saint-Germain.

Bij de Franse topclub was de Nederlander geregeld basisspeler. Na 27 Ligue 1-duels in twee jaar tijd, besloot Bakker in 2021 de overstap te maken naar Leverkusen. 'Die Werkself' telden 7 miljoen euro voor hem neer.

In Duitsland groeide de jeugdinternational vrijwel direct na zijn komst uit tot vaste waarde. In zeventig wedstrijden scoorde Bakker vijf keer. Zeven keer gaf hij een assist. Afgelopen seizoen werd hij met Leverkusen zesde in de Bundesliga en was de halve finale in de Europa League het eindstation.