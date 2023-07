PSV bereikt akkoord met Club Brugge en haalt Noa Lang terug naar Eredivisie

PSV gaat Noa Lang binnenkort presenteren als een van de grote aankopen deze zomer, melden onder meer het ED en De Telegraaf . De Eindhovenaren zijn in hoofdlijnen akkoord met Club Brugge en de Oranje-international wordt vrijdag medisch gekeurd in Eindhoven.

Naar verluidt betaalt PSV een bedrag tussen de 11 en 12 miljoen euro voor de 24-jarige Lang, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Club Brugge. Hij wordt daarmee een van de duurste aankopen uit de clubhistorie van PSV, al is de overgang nog niet bevestigd. Lang gaat waarschijnlijk voor vier jaar tekenen in het Philips Stadion.

De verwachting is dat PSV ook spoedig de komst van Ricardo Pepi officieel maakt. De twintigjarige Amerikaanse spits, die afgelopen seizoen uitkwam voor FC Groningen, wordt voor een miljoenenbedrag overgenomen van FC Augsburg.

Technisch directeur Earnest Stewart zei dinsdag al dat PSV "redelijk ver" was met het binnenhalen van Pepi en hij bevestigde ook dat de club in gesprek was met Lang. Vrijdagochtend werd Lang in Eindhoven gespot voor de medische keuring.

Lang hoopte in 2022 al op een transfer

Lang speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op veertienjarige leeftijd de overstap naar Ajax. In 2018 debuteerde hij in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Twee jaar later maakte Lang een transfer naar Club Brugge, waarmee hij twee keer kampioen van België werd en in 2021 werd uitgeroepen tot het grootste talent van de Jupiler Pro League. Datzelfde jaar debuteerde de aanvaller in Oranje en inmiddels heeft hij acht interlands en twee doelpunten achter zijn naam staan.