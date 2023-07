Wiegman droomt van Engelse wereldtitel: 'De verwachtingen zijn hoog'

Bondscoach Sarina Wiegman durft hardop te dromen van de wereldtitel, nadat ze de Engelse voetbalsters een jaar geleden al naar de Europese titel had geleid. Toch ziet de Nederlandse haar ploeg niet als de grote favoriet.

"De verwachtingen zijn heel erg hoog in Engeland. En ja, we hebben een droom", zegt Wiegman in een interview met BBC Sport. "Aan de andere kant: een toernooi is onvoorspelbaar."

Bij de bookmakers staan de Engelsen op de tweede plaats, achter titelverdediger Verenigde Staten. Spanje, Frankrijk en verliezend EK-finalist Duitsland completeren de top vijf. "Ik denk dat meerdere sterke landen kans maken. En daar zijn wij er een van", vervolgt Wiegman.

Bij de laatste twee edities (2015 en 2019) haalde Engeland de halve finales, en dat is nog altijd de beste prestatie van de 'Lionesses' op een WK. De Engelse mannen werden in 1966 wereldkampioen, maar pakten daarna nooit meer een prijs.

Met de Europese titel van de vrouwen van vorig jaar kwam er dus na 56 jaar een einde aan de Engelse prijzendroogte. Dat maakte veel los. "De wens om een toernooi te winnen zit zo diep in de Engelse maatschappij. Het was bijna een trauma", merkte Wiegman, die sinds sinds haar aanstelling in 2021 pas één keer verloor.

Sarina Wiegman na de gewonnen EK-finale tegen Duitsland. Foto: Getty Images

'Misschien hadden we die nederlaag nodig'

In april kwam er een einde aan de ongeslagen reeks van dertig wedstrijden van de Engelse vrouwen: in Brentford werd met 0-2 verloren van Australië.

Wiegman vindt het uiteraard jammer dat de reeks beëindigd is, maar ziet er ook het positieve van in. "Misschien hadden we die nederlaag nodig om een volgende stap richting het WK te kunnen zetten. Je leert van elke wedstrijd, maar als je een keer verliest leer je nog meer."