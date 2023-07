Dessers verlaat Cremonese jaar na vertrek bij Feyenoord en tekent bij Rangers

Cyriel Dessers vervolgt zijn carrière bij Rangers FC. De spits komt over van Cremonese, dat hem een jaar geleden na de succesvolle periode in het shirt van Feyenoord definitief overnam KRC Genk.

Na het succesjaar met Feyenoord was het avontuur van Dessers in Italië niet bepaald geslaagd. Ondanks tien doelpunten in 32 wedstrijden degradeerde Dessers met Cremonese naar de Serie B, waarna een vertrek van de spits voor de hand lag.

"Het is een enorme opluchting dat ik hier eindelijk ben", reageerde Dessers op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb lange en stressvolle dagen achter de rug. Daarom voelt het extra goed om hier te zijn. De geschiedenis van de club, de fans en het stadion zijn enorm."

Bij Rangers wordt de 28-jarige Dessers ploeggenoot van Sam Lammers, die eerder deze zomer de overstap van Italië naar Schotland maakte. De oud-spits van PSV en sc Heerenveen kwam over van Atalanta. De Schotse topclub betaalde naar verluidt zo'n 3,5 miljoen euro voor Lammers.

Rangers betaalt volgens verschillende buitenlandse media zo'n 6,5 miljoen (inclusief bonussen) voor Dessers, die bij Cremonese nog een contract tot de zomer van 2027 had. De Nigeriaans international heeft bij de traditieclub uit Schotland zijn handtekening onder een contract voor vier jaar gezet.

Dessers speelde voor vier Nederlandse clubs

Voor Dessers wordt Rangers zijn negende club op het hoogste niveau. In Nederland speelde hij voor NAC, FC Utrecht, Heracles en Feyenoord. Bij zijn laatste Nederlandse avontuur was hij in De Kuip vooral geliefd vanwege zijn belangrijke goals in het Conference League-avontuur van Feyenoord.

In de Europese campagne van seizoen 2021/2022 maakte Dessers onder meer belangrijke doelpunten tegen Olympique Marseille en Slavia Praag. In totaal kwam hij dat seizoen tot twintig doelpunten, waarvan tien in de Conference League.

Coach Michael Beale is verheugd over de komst van Dessers. "Hij brengt veel ervaring met zich mee door zijn wedstrijden in Nederland, België en Italië, maar ook in de Europese competities", vertelt de opvolger van de in november ontslagen Giovanni van Bronckhorst.

Mede door mindere resultaten onder Van Bronckhorst kon Rangers afgelopen seizoen niet meedoen om de landtitel in Schotland. De 55-voudig landkampioen eindigde op de tweede plek, met zeven punten achterstand op kampioen Celtic.

