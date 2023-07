Rav van den Berg verlaat PEC en gaat net als zijn broer in op Engelse interesse

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Rav van den Berg kiest net als zijn broer Sepp van den Berg voor een Engelse club. De verdediger verlaat PEC Zwolle en tekent een contract bij Middlesbrough, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland.

Van den Berg is mede door de verhalen van zijn broer enthousiast geworden over Engeland. "Ik heb bewust gekozen om naar het buitenland te gaan. De Engelse competitie spreekt mij ontzettend aan, zeker ook van wat ik heb gezien bij mijn broer", zegt de achttienjarige mandekker.

Sepp van den Berg maakte in 2019 de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, waarvoor hij tot dusver vier wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2024 op Anfield. Afgelopen seizoen werd Van den Berg verhuurd aan Schalke 04.

Rav van den Berg, die bij Middlesbrough een contract voor vier seizoenen tekent, maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor PEC Zwolle. In de Keuken Kampioen Divisie was hij afgelopen seizoen voornamelijk reserve en kwam hij in totaal tot zeventien optredens.