De Roon krijgt boete voor 'provocerende' tweet na AS Roma-Feyenoord

Marten de Roon heeft donderdag een boete van 2.500 euro gekregen voor een tweet over AS Roma. De Italiaanse bond vond het bericht van de middenvelder van Atalanta en Oranje provocerend.

Het gaat om een tweet van De Roon van 24 april, kort na de 3-1-overwinning van Atalanta op AS Roma. "Als je roots in Rotterdam liggen en je AS Roma verslaat", schreef De Roon, met daarbij een foto van zichzelf met een opgestoken middelvinger.

De foto is bewerkt. Om de middelvinger van De Roon hangt een sleutelhanger van de Conference League-beker, waarover het veel ging na de Europa League-confrontatie tussen Feyenoord en AS Roma van een paar dagen eerder. Daarin was AS Roma te sterk voor de Rotterdammers.

De sleutelhanger was een aandenken aan de Conference League-finale van een jaar eerder. Toen won AS Roma ook al van Feyenoord.

Na afloop van de Europa League-wedstrijd deelde Roma-trainer José Mourinho met de sleutelhanger een sneer uit. "De laatste tien maanden hebben jullie gehuild", zei de Portugees toen hij het souvenir aan een Nederlandse journalist gaf.

'Kleinerend, provocerend en beledigend'

De Italiaanse bond noemt de tweet van De Roon donderdag "kleinerend, provocerend en beledigend". De Nederlander staat bekend om zijn grappige tweets, vaak doorspekt met zelfspot. Dit keer komt hem dat dus op een boete te staan.

De 32-jarige De Roon werd geboren in Zwijndrecht, dat in de buurt van Rotterdam ligt. Hij speelde in de jeugd van Feyenoord, maar debuteerde namens Sparta Rotterdam in het betaald voetbal.

