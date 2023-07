Slot gaat ervan uit dat Geertruida en Bijlow bij Feyenoord blijven

Delen via E-mail

Arne Slot gaat ervan uit dat Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow ondanks buitenlandse interesse bij Feyenoord blijven. De trainer wil de selectie zoveel mogelijk bij elkaar houden en hoopt op een nieuwe middenvelder en een nieuwe buitenspeler.

"Ik ga ervan uit dat ze blijven, maar dat wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren", zei Slot donderdag op een persconferentie in De Kuip. Hij had net voor het eerst getraind met Feyenoord, al waren Geertruida en Bijlow daar nog niet bij. Zij sluiten komend weekend aan, omdat ze vanwege interlandverplichtingen iets langer vakantie hebben.

De 22-jarige Geertruida staat in de belangstelling van RB Leipzig, terwijl de 25-jarige Bijlow gelinkt wordt aan Manchester United. Als ze terug zijn bij Feyenoord, zal Slot met de twee in gesprek gaan.

"Wat ik dan ga zeggen? Ik kan erop wijzen dat het voor hun kans om basisspeler bij Oranje te blijven wellicht goed is om hier te blijven. Het lijkt er namelijk op dat de bondscoach tevreden is over de Feyenoorders en hun fitheid. Maar er kunnen ook andere belangen meespelen. Soms zijn dat de belangen van de spelers, soms zijn dat belangen van mensen die er omheen hangen."