Feyenoord nog weken zonder Trauner: 'Komt niet over bepaald punt in revalidatie'

Feyenoord kan de komende weken niet beschikken over Gernot Trauner. Het is de Oostenrijkse verdediger nog niet gelukt om volledig te herstellen van zijn knieproblemen.

"De komende twee weken gaan we Trauner ook niet op de training zien", zei Feyenoord-trainer Arne Slot na de training op een persconferentie in De Kuip. "Trauner is kort op vakantie geweest om extra te kunnen werken aan zijn herstel. Het lukt hem alleen niet om voorbij een bepaald punt te komen in zijn revalidatie."