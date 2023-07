PSG haalt Real Madrid-aanvaller en Inter-verdediger Skriniar transfervrij binnen

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft zich donderdag versterkt met Marco Asensio en Milan Skriniar. Zowel de Real Madrid-aanvaller als de Internazionale-verdediger maakt transfervrij de overstap naar Parijs.

De 27-jarige Asensio speelde de afgelopen zeven seizoenen voor Real, waarbij hij niet altijd meer een vaste waarde was. Dat was de reden dat hij wilde vertrekken bij de club waarmee hij drie keer de Champions League won.

De 28-jarige Skriniar heeft er zes seizoenen opzitten bij Inter, waarbij hij ploeggenoot was van onder anderen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Hij zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij PSG.

Skriniar is 58-voudig Slowaaks international en speelde eerder voor Sampdoria. Afgelopen seizoen greep hij met Inter naast de Champions League door in de finale van Manchester City te verliezen.

PSG legde eerder deze zomer Stade de Reims-aanvaller Hugo Ekitiké vast. Onder anderen Lionel Messi zien we niet meer terug in Parijs. Mogelijk geldt dat ook voor Kylian Mbappé, met wie de club steggelt over zijn contract.