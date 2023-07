ADO Den Haag ziet cultspits Verheydt naar Turkse tweedeklasser vertrekken

ADO Den Haag neemt na twee seizoenen afscheid van Thomas Verheydt. De 31-jarige spits heeft ervoor gekozen om een transfer naar de Turkse tweedeklasser Çorum FK te maken.

Verheydt kwam in de zomer van 2021 over van Almere City en was van grote waarde voor ADO. De bonkige cultspits maakte in zijn eerste seizoen dertig Keuken Kampioen Divisie-goals en scoorde afgelopen seizoen veertien keer.