Oranje-international Roord verruilt CL-finalist Wolfsburg voor Manchester City

Jill Roord verruilt Champions League-finalist VfL Wolfsburg voor Manchester City. De 26-jarige Oranje-international tekende donderdag een driejarig contract bij de Engelse topclub.

Door haar transfer keert Roord terug in de Women's Super League. Van 2019 tot 2021 speelde de middenvelder voor Arsenal, waarna ze de overstap maakte naar Wolfsburg. Vorige maand speelde ze met de Duitse club de finale van de Champions League, die in Eindhoven met 3-2 verloren werd van FC Barcelona.

Roord, die gaat spelen met rugnummer 20, is uiteraard blij met haar transfer. "Ik heb dit altijd een fantastische club gevonden met veel kwaliteit", vertelt ze in een persbericht. "Ik hou echt van de manier waarop ze spelen en ik heb het gevoel dat het perfect bij me past. Er zit veel kwaliteit in het team en het is een jonge ploeg met veel potentie."