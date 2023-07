Scherpen verkast naar Sturm Graz en gaat voorronde Champions League in

Delen via E-mail

Kjell Scherpen vervolgt zijn loopbaan bij Sturm Graz. De keeper van Jong Oranje komt op huurbasis over van Brighton & Hove Albion en gaat de voorronde van de Champions League in met zijn nieuwe club.

Sturm Graz is de nummer twee van het afgelopen seizoen in Oostenrijk. De topclub plaatste zich daarmee voor de derde voorronde van de Champions League. Met aanvaller Emanuel Emegha treft Scherpen er een landgenoot.

Sturm Graz had behoefte aan keepers: er vertrokken er deze zomer al twee. De 23-jarige Scherpen krijgt rugnummer 1 in Stadion Graz-Liebenau. Hij is toe aan zijn vijfde club sinds hij vier jaar geleden bij FC Emmen vertrok.