PSG-voorzitter zet druk op Mbappé: 'Teken binnen twee weken bij of ga weg'

Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al Khelaifi is zachtjesaan klaar met de houding van Kylian Mbappé. De Qatarees wil dat de sterspeler vertrekt als hij niet binnen twee weken bijtekent.

Mbappé wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar zijn droomclub Real Madrid, al liet de 24-jarige aanvaller zelf weten dat een toptransfer naar Spanje nu niet aan de orde is.

"Het is heel simpel: als Kylian wil blijven, mag hij blijven. Maar dan moet hij wel een nieuw contract tekenen. We willen de beste speler ter wereld niet gratis laten gaan", zei Al Khelaifi op een persconferentie.

"Dat kán gewoon niet. Hij heeft zelf ook altijd gezegd dat hij nooit transfervrij zou vertrekken bij Paris Saint-Germain. Als hij van gedachten is veranderd, is dat niet mijn probleem."

In een interview met Le Parisien ging Al Khelaifi verder in op de situatie rond Mbappé. "Ik was geschokt toen ik hoorde dat hij niet wilde bijtekenen. Kylian is een fantastische jongen, een echte gentleman. Dat verandert als hij hier gratis de deur uit loopt", zei hij.