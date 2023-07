FC Twente neemt huurling Ugalde na sterke maanden definitief over van Lommel

FC Twente heeft Manfred Ugalde definitief overgenomen van de Belgische club Lommel SK, zo meldt de Eredivisionist donderdag. De 21-jarige Costa Ricaans international tekent voor vier jaar in De Grolsch Veste.

Ugalde werd de afgelopen twee seizoenen al door Twente gehuurd van Lommel. Hij was aanvankelijk tweede spits achter Ricky van Wolfswinkel, maar speelde zich in de laatste maanden van het afgelopen seizoen ten koste van de tweevoudig Oranje-international in de basis. Ugalde scoorde na de winterstop zeven keer in de Eredivisie.

Twente meldt niet wat het betaalt voor Ugalde. Naar verluidt ligt de transfersom rond de 4 miljoen euro en daarmee is het een van de duurste aanwinsten uit de clubhistorie. Marc Janko is met 7 miljoen euro in 2010 de duurste Twentse aankoop ooit.

Met de verkoop van Václav Cerný (voor 8 miljoen euro naar VfL Wolfsburg) en Ramiz Zerrouki (voor 7 miljoen euro naar Feyenoord) had Twente deze zomer al twee lucratieve verkopen.

Ugalde maakte deel uit van de City Football Group (het samenwerkingsverband van clubs met onder meer Manchester City), dat hem in 2020 stalde bij Lommel SK. In februari van dat jaar maakte hij zijn debuut voor het Costa Ricaanse elftal. In september 2021 speelde Ugalde in dienst van Twente zijn tweede en tot dusver laatste interland.

Duurste FC Twente-aankopen ooit Marc Janko - 7 miljoen euro (2010) Luc Castaignos - 6 miljoen euro (2012) Dusan Tadic - 5,5 miljoen euro (2012) Leroy Fer - 5,5 miljoen euro (2012) Bryan Ruiz - 5,5 miljoen euro (2009)

'Eén van de gelukkigste dagen van mijn leven'

Ugalde is blij dat hij bij Twente blijft. "Voor mij is dit een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Bij FC Twente horen is een droom voor mij", vertelt hij op de website van de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

"Toen mij werd verteld dat de mogelijkheid er was om een definitieve transfer te maken hoefde ik er niet over na te denken, ik ben hier erg gelukkig."

Technisch directeur Arnold Bruggink is uiteraard ook tevreden. "We hebben er vertrouwen in dat Manfred de komende jaren bij ons door kan groeien naar een nog hoger niveau", vertelt Bruggink, die de opvolger is van Jan Streuer.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.