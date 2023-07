Di María (35) kiest in herfst van zijn carrière voor terugkeer naar Benfica

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ángel Di María keert na dertien jaar terug bij Benfica. De 35-jarige aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij Juventus en heeft voor een jaar getekend bij de Portugese topclub.

Di María vestigde tussen 2007 en 2010 bij Benfica zijn naam op de Europese velden. Hij verdiende er na drie seizoenen een transfer naar Real Madrid mee en kwam later voor Manchester United, Paris Saint-Germain en dus Juventus uit.

Door de jaren heen bouwde Di María een aardige erelijst op. Hij won de Champions League met Real Madrid en vierde in totaal zeven landstitels (vijf met PSG, één met Real en één met Benfica).

Bovendien kroonde de aanvaller zich eind vorig jaar in Qatar tot wereldkampioen met Argentinië. In de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk was hij met een doelpunt en een assist van grote waarde.