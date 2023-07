KNVB maakt vijf speelsteden bekend voor mogelijk WK voor vrouwen in 2027

De KNVB heeft woensdag de speelsteden voor het bid voor het WK voor vrouwen van 2027 bekendgemaakt. Als Nederland samen met Duitsland en België het toernooi mag organiseren, vinden de duels in vijf verschillende stadions in het land plaats.

Naast de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, De Kuip in Rotterdam en het Philips Stadion in Eindhoven hebben ook Enschede (Grolsch Veste) en Heerenveen (Abe Lenstra Stadion) zich aangemeld als speelstad.

Duitsland heeft met Dortmund, Duisburg, Düsseldorf en Keulen vier speelsteden. België maakt de keuze voor de stadions op een later moment bekend.

De FIFA wijst het WK van 2027 in mei volgend jaar toe. Nederland, Duitsland en België hebben concurrentie van drie partijen. Brazilië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten en Mexico (gezamenlijk) willen het toernooi ook organiseren.

"Nadat Nederland in 2017 het EK had gewonnen, kreeg het vrouwenvoetbal in ons land een enorme impuls", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. "Er kwam meer belangstelling van het grote publiek, meer professionele ondersteuning en een jaarlijkse toename van het aantal vrouwelijke voetballers."

"Door tien jaar later het WK te organiseren, willen we opnieuw een stap zetten voor het vrouwenvoetbal. De afgelopen tijd merkten we steeds meer dat deze wens breed wordt gedragen. Niet alleen door onze collega's in België en Duitsland, maar ook in eigen land is er veel enthousiasme bij de overheid, politiek, steden, de stadions en de vele voetballiefhebbers."