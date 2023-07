PSG stelt Luis Enrique aan als nieuwe coach na breuk met Galtier

Paris Saint-Germain heeft woensdag Luis Enrique aangesteld als nieuwe coach. Op de dag van het vertrek van voorganger Christophe Galtier tekende de Spaanse trainer voor twee jaar in het Parc des Princes.

Luis Enrique was tot eind vorig jaar bondscoach van Spanje. Na de uitschakeling tegen Marokko in de achtste finales van het WK in Qatar moest de oud-middenvelder vertrekken. Hij was tussen 2014 en 2017 trainer van FC Barcelona, waarmee hij onder meer de Champions League won (2015).