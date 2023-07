Oranje-international Jill Baijings maakt toptransfer naar Bayern München

Oranje-international Jill Baijings speelt na de zomer voor Bayern München. De middenvelder, die de komende periode met de Oranjevrouwen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland speelt, verlaat Bayer Leverkusen en tekende woensdag een driejarig contract bij de Duitse landskampioen.

"Bayern München is een grote club waar attractief voetbal wordt gespeeld. Bij Bayern kan ik me verder ontwikkelen. Dat heeft me overtuigd", zegt de 22-jarige Baijings op de website van Bayern.

"Ik kijk ernaar uit om titels te pakken met Bayern en om in de Champions League te spelen", vervolgt Baijings, die advies inwon bij bondscoach Andries Jonker en collega-internationals Lineth Beerensteyn en Jacintha Weimar. Het trio was in het verleden werkzaam bij de grootmacht uit München.

Bajings speelde in Nederland voor sc Heerenveen en was vanaf 2020 actief in Duitsland. Eerst speelde ze twee jaar bij SGS Essen, waarna ze naar Leverkusen verhuisde. Bij laatstgenoemde club maakte ze afgelopen seizoen tien doelpunten in 22 wedstrijden.

Francisco De Sá Fardilha, technisch directeur vrouwenvoetbal bij Bayern, is verheugd over de komst van Baijjings. "Haar flexibiliteit en spelinzicht zijn heel belangrijk voor de manier waarop wij voetballen. Jill hanteert een hoog tempo en kan scoren vanuit verschillende posities."