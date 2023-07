FC Barcelona haalt na Gündogan ook Spaans international Iñigo Martínez binnen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Barcelona heeft woensdag de tweede aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De club van Frenkie de Jong verwelkomt centrale verdediger Iñigo Martínez, die transfervrij was nadat zijn contract bij Athletic Club was afgelopen.

De 32-jarige Martínez speelde de afgelopen vijf seizoenen in Bilbao. In de jaren daarvoor kwam hij uit voor Real Sociedad. Hij heeft voor twee seizoenen getekend in Barcelona.