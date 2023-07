Arsenal breekt Brits transferrecord voor West Ham United-aanvoerder Rice

Arsenal heeft het Britse transferrecord gebroken voor Declan Rice. De 24-jarige middenvelder komt over van West Ham United, waarbij hij aanvoerder was.

Het is West Ham United dat melding maakt van het Britse transferrecord, zonder een bedrag te noemen. Volgens verschillende media bedraagt de som 105 miljoen pond, oftewel 122 miljoen euro. Zoals gebruikelijk bij nieuwe spelers zwijgt Arsenal over zowel de contractduur als de transfersom.

Sinds begin 2023 had Enzo Fernández het Britse transferrecord in handen. De Argentijnse middenvelder stapte voor circa 120 miljoen euro over van Benfica naar Chelsea.

Rice lost bovendien Nicolas Pépé af als duurste Arsenal-aankoop. Voor de Ivoriaanse aanvaller werd vier jaar geleden 80 miljoen euro betaald.

Arsenal zat al lange tijd achter Rice aan. 'The Gunners' kregen in de afgelopen weken even concurrentie van Manchester City, dat uiteindelijk toch besloot de interesse in de 43-voudig international te laten varen.

Manager Mikel Arteta van Arsenal is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de aanwinst, die gaat spelen met rugnummer 41. "Hoewel hij pas 24 jaar is, geldt Rice als een ervaren speler", zegt de tacticus op de clubsite van Arsenal. "Hij was de aanvoerder van een heel sterk West Ham United. De manier waarop hij daar zijn verantwoordelijkheid pakte en rol invulde was erg indrukwekkend."

Rice gold als kind van de club bij West Ham United

Rice stroomde vanuit de jeugdopleiding door naar het eerste elftal van West Ham United, waarvoor hij 245 wedstrijden speelde. Hij beleefde begin juni het perfecte afscheid door met zijn club de Conference League te winnen.

"Jullie moeten weten dat het een zware beslissing was om een omgeving waar ik zoveel van houd te verlaten. Maar uiteindelijk is het mijn ambitie om op het allerhoogste niveau te spelen", schrijft Rice in een open brief aan de fans.

Declan Rice ging in 2013 als veertienjarige met succes op proef bij West Ham United. Foto: Getty Images

Arsenal haalde eerder al Timber en Havertz

Arsenal is deze zomer flink aan het investeren. De Londenaren weekten Jurriën Timber voor minimaal 40 miljoen euro los van Ajax en maakten 70 miljoen euro naar Chelsea over voor Kai Havertz.

Afgelopen seizoen leek Arsenal af te stevenen op de eerste Premier League-titel sinds 2004, maar in de slotfase werd het overvleugeld door Manchester City. Door de tweede plaats maken 'The Gunners' wel hun comeback in de Champions League, waardoor er extra transferbudget is gecreëerd.

Duurste Arsenal-aankopen Declan Rice (122 miljoen euro in 2023) Nicolas Pépé (80 miljoen euro in 2019) Kai Havertz (70 miljoen euro in 2023) Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 miljoen euro in 2017) Ben White (58,5 miljoen euro in 2021)