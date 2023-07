Primeur in Engels profvoetbal: voor het eerst kiest club voor vrouwelijke trainer

Forest Green Rovers heeft voor een primeur in het Engelse voetbal gezorgd. De club, die uitkomt op het vierde niveau, kiest met Hannah Dingley als eerste Engelse profclub ooit voor een vrouwelijke trainer.

Dingley is op interimbasis de opvolgster van voormalig Everton-speler Duncan Ferguson, die nog geen half jaar in dienst was. De 39-jarige Welshe heeft normaal gesproken de jeugdopleiding van Forest Green onder haar hoede.

"Hannah was voor ons de meest voor de hand liggende keuze", zegt voorzitter Dale Vince. "Ze heeft al fantastisch werk verricht voor onze club. Het is misschien veelzeggend voor het mannenvoetbal dat we met haar benoeming als coach in het nieuws komen."

Dingley voelt zich vereerd met haar tijdelijke functie als trainer van Forest Green. "Dit is heel erg mooi. Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om zo'n vooruitstrevende club mag leiden."

In mei 2021 leek het er even op dat Forest Green een vrouwelijke trainer zou krijgen. Voorzitter Vince liet toen weten dat de club een coach uit de hoogste Engelse vrouwencompetitie op het oog had. Maar die trok zich terug toen bleek dat haar cv zonder haar medeweten was rondgestuurd.

Forest Green Rovers promoveerde een jaar geleden als kampioen van de League Two. Afgelopen seizoen volgde degradatie uit de League One.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.