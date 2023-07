Firmino is na vertrek bij Liverpool volgende topspeler die voor Saoedi-Arabië kiest

Roberto Firmino is de volgende topspeler die zijn loopbaan voortzet in Saoedi-Arabië. De Braziliaan was transfervrij na zijn vertrek bij Liverpool en maakt de overstap naar Al Ahli.

De 31-jarige Firmino tekent naar verluidt een contract voor drie jaar bij Al Ahli. Bij Liverpool besloot hij zijn verbintenis na afgelopen seizoen niet te verlengen.

Firmino speelde sinds 2015 voor Liverpool. In het succesvolle jaar met de Champions League-winst in 2019 vormde de aanvaller een gouden trio met Mohamed Salah en Sadio Mané.

In totaal speelde Firmino 362 wedstrijden voor Liverpool en scoorde hij 111 keer. Afgelopen seizoen moest hij zich tevredenstellen met een reserverol bij de ploeg van trainer Jürgen Klopp, al maakte hij nog wel elf doelpunten in de Premier League.

Bij Al Ahli komt Firmino onder anderen voormalig Chelsea-doelman Édouard Mendy tegen. Ook Hicham Faik, die in het verleden voor onder meer sc Heerenveen, Excelsior en Roda JC speelde, is actief voor de Saoedische club.

De overstap van Firmino past in de trend die gaande is. Onlangs konden ook Karim Benzema, N'Golo Kanté en een aantal andere spelers van naam de lokroep uit Saoedi-Arabië niet weerstaan.