Mount vertrekt na achttien jaar bij Chelsea en lijkt op weg naar United van Ten Hag

Mason Mount heeft dinsdag zijn vertrek bij Chelsea aangekondigd. De Engelse international zei niets over zijn toekomstplannen, maar maakt naar verwachting de overstap naar het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

"Ik wil jullie deze boodschap persoonlijk geven en ik wil jullie bedanken voor de steun in de afgelopen achttien jaar. Niet iedereen zal dit begrijpen, maar voor mij voelt dit als een goede beslissing in deze fase van mijn leven."

De 24-jarige Mount begon op zijn zesde in de jeugdopleiding bij Chelsea. In 2017 maakte de 36-voudig international zijn debuut in de hoofdmacht van de Londenaren.

In het seizoen 2019/2020 keerde Mount terug bij Chelsea en groeide hij uit tot vaste waarde op Stamford Bridge. Hij speelde in totaal 129 wedstrijden en maakte daarin 27 doelpunten. In 2019 debuteerde hij in de Engelse nationale ploeg.