Voetbalcoach Vera Pauw in 2018 bedreigd door staflid: 'Schiet kogel door je hoofd'

Vera Pauw is tijdens haar verblijf bij de Amerikaanse club Houston Dash met de dood bedreigd door een staflid. Dat onthult de voormalig bondscoach van Nederland nadat ze door oud-speelsters en stafleden van de club is beschuldigd van wangedrag.

Pauw ontving de bedreiging toen ze een training van de voetbalsters van de ochtend naar de avond wilde verplaatsen vanwege de extreme hitte. Dat had het mannenteam van Houston Dash eerder op de dag besloten.

"Hij dreigde me vervolgens door mijn hoofd te schieten omdat ik zijn bieravond had afgenomen", zegt Pauw tegen The Athletic. Pauw laat dinsdag desgevraagd aan NU.nl weten dat ze de bedreiging van het mannelijke staflid over de telefoon kreeg.

"Hij zei: 'Als je de training niet terugzet, dan schiet ik je kapot. Denk niet dat ik het niet doe. Ik heb mijn wapen hier en je krijgt nog een kans. Ik weet waar je woont en hoe bij je binnen te komen. Ik schiet die kogel recht door je hoofd'. Hij had zichzelf niet onder controle."

Pauw maakte direct melding van de bedreiging, waarvan haar man en voormalig voetbaltrainer Bert van Lingen getuige was. De club regelde politiebescherming totdat de zaak was opgelost. Pauw beloofde haar man na dat seizoen te vertrekken bij Houston Dash. Dat gebeurde ook, in 2018.

Vera Pauw was van november 2017 tot september 2018 coach van Houston Dash. Foto: Getty Images

Beschuldigen van bodyshaming

De onthulling van Pauw volgt nadat vier oud-speelsters en drie voormalige stafleden van Houston Dash haar in The Athletic hadden beschuldigd van ongepast gedrag. Dat deden ze allemaal op anonieme basis.

Volgens hen zou de huidige bondscoach van Ierland zich schuldig hebben gemaakt aan bodyshaming, speelsters en stafleden hebben vastgepakt en minachtende opmerkingen hebben gemaakt over Amerikanen en Engelsen.

Enkele van die beschuldigingen doken in december ook op in een rapport over wangedrag in het Amerikaanse vrouwenvoetbal. Pauw ontkende toen alle beschuldigingen. Ze noemde die "een belediging van mijn persoonlijke waarden" en ging met steun van de Ierse voetbalbond in de tegenaanval.

Pauw kreeg weliswaar geen straf van de Amerikaanse voetbalbond, maar zou wel pas onder voorwaarden mogen terugkeren in een voetbalfunctie in de Verenigde Staten. Daar was volgens Pauw toch al geen sprake meer van. Ze zei in 2018 nooit meer in de Amerikaanse competitie te gaan werken, vanwege de "giftige sfeer" daar.

Vera Pauw is momenteel de bondscoach van Ierland. Foto: Getty Images

'Ik denk aan welzijn van speelsters'

Ook nu ontkent Pauw alle beschuldigingen. Ze zegt juist de gezondheid van de speelsters van Houston Dash te hebben beschermd, nadat ze ook experts had geraadpleegd. Zo nam ze zelf de hartslag van speelsters op, omdat de club toen nog geen hartslagmeters had.

"Aan iedere speelster vroeg ik of ik haar mocht aanraken", zegt ze tegen NU.nl. "Die informatie had ik nodig om ze heel te houden. Als een van de speelsters een te hoge hartslag had, haalde ik haar van het veld. Dat wordt nu bestempeld als misbruik. Volgens mij is het gewoon mijn taak om aan het welzijn van de speelsters te denken. Dat wil ik goed doen."

"Ik laat de gezondheid van de speelsters altijd voorop staan. Ook al gaat dat ten koste van mezelf. Ik weet juist wat het is als er machtsmisbruik plaatsvindt", zegt Pauw (60), die vorig jaar onthulde dat ze ze als speelster en bondscoach van Nederland verschillende keren het slachtoffer van seksueel misbruik is geweest.

Pauw zegt dat er een agenda achter het onderzoek van The Athletic zit. WhatsApp-berichten van speelsters die het tegenovergestelde beweren, zijn volgens haar niet opgenomen in het verhaal. "De speelsters uit het onderzoek hebben een andere agenda. Ik ken die agenda en na het WK kijk ik met mijn advocaat of ik er iets mee ga doen. Ik denk echter dat ik vooral rust wil hebben."