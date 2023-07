Go Ahead Eagles-spits Stokkers enkele maanden aan de kant met oogklachten

Go Ahead Eagles moet het de komende maanden zonder Finn Stokkers stellen. De spits kampt met hardnekkige oogklachten.

De 27-jarige Stokkers moet enkele medische behandelingen aan zijn ogen ondergaan voordat hij aan een terugkeer kan denken. Volgens Go Ahead kan het herstel maanden in beslag nemen.

Afgelopen seizoen speelde Stokkers 24 competitiewedstrijden voor Go Ahead Eagles, dat als elfde in de Eredivisie eindigde. De aanvaller kwam drie keer tot scoren voor de ploeg van trainer René Hake.

Dat was het eerste jaar voor Stokkers bij Go Ahead Eagles. Hij begon zijn loopbaan bij Sparta, waarna hij via Fortuna Sittard, NAC en RKC in Deventer belandde.

Go Ahead Eagles is momenteel in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag staat het eerste oefenduel op het programma. De Deventenaren spelen dan in eigen huis tegen PAOK. Op 13 augustus opent Go Ahead het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen AZ.