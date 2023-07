Ten Hag verwelkomt Chelsea-spelmaker Mount als eerste aanwinst bij United

Erik ten Hag heeft zijn eerste zomeraanwinst binnen bij Manchester United. Spelmaker Mason Mount komt voor zo'n 70 miljoen euro over van Chelsea en tekent een meerjarig contract op Old Trafford.

United zat al lange tijd achter de 24-jarige Mount aan, die sinds zijn jeugd speler van Chelsea is. In het begin van zijn profloopbaan werd hij verhuurd aan Vitesse, waar hij veel potentie liet zien, en Derby County.

In de afgelopen vier jaar was Mount doorgaans basisspeler bij Chelsea, waar hij nog een contract tot medio 2024 had. In Londen kwam hij tot 195 wedstrijden, 33 goals en 37 assists. Als speler van 'The Blues' groeide de Engelsman uit tot een volwaardige international. Inmiddels staat de teller op 35 interlands.